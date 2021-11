Dashi

Ajo qe do ngelet ne kembe pas kesaj furtune ekonomike dhe shpirterore do keni mundesi ta largoni nga fushebeteja dhe ta coni diku ku mund te rigjeni endrren tujaj te humbur.

Demi

Ne fushen e marredhenieve ne pergjithesi do kaloni nje furtune e cila nuk ka te fituar. Me pas nje mbeshtetje e mire do ju vij nga nje mik apo nje person shume i vecante.

Binjaket

Nje plan pune apo projekt juaji eshte vene ne shenjester per tu zbuluar apo shkaterruar. Kujdes ju qe keni lindur ne dhjetediteshin e dyte te shenjes tuaj. Aty do keni humbjet me te medha.

Gaforrja

Dikush ka vene si qellim te prish ekuilibrin tuaj ne jeten erotike dhe te beje qe te mos funksionoj nje lidhje personale aq shume e deshiruar. Ndoshta do shikoni copeza tuajat shpirterore te shperbera perreth.

Luani

Nje force rendese ju ka pushtuar dhe ju bene te ndjeheni se gjerat tuaja nuk mund te ndryshojne duke i ruajtur me fanatizem disa marrdhenie familjare. Por sot do shikoni perballjen e pare te madhe qe do sjelle ndryshime ne te ardhmen tuaj.

Virgjeresha

Ne fushen e komunikimit ju ndodh nje qark i shkurter ne diten e sotme i cili mund te shkaktoje nje reagim negativ ne planet tuaja dhe ne ceshtje te rendesishme te se ardhmes.

Peshorja

Nje hallke ekonomike qe garantonte nje ekuiliber shpirteror mund te shkeputet sot nga zinxhirri i investimeve dhe llogarive tuaja. Kjo shkeputje do kerkoj garanci qe veshtire se i gjeni.

Akrepi

Jeta juaj ka nevoje per nje ndryshim i cili nuk duhet te jete kalimtar per rrenjesor ne menyre qe te pergatiteni per fazen me te bukur ne jeten tuaj personale.

Shigjetari

Keni shmangur me shume fat dhe zgjuarsi nje perballje peronale e cila tashme nuk mund te haj sapunin per djath. Kerkoni vertet te plotesoheni shpirterisht dhe te mos e mbushni boshllekun me fantazi dhe vetmashtrim.

Bricjapi

Ka ardhur koha qe nese keni bere thashetheme apo pune te fshehta ato te dalin dhe kjo t’ju marre perpara pavaresisht se ju mendoni qe asgje nuk ju tund nga istikami i suksesit.

Ujori

Erera te forta do fryjne dhe do ju cojne ne nje liman te panjohur por qe duhet ta beni te ardhmen tuaj duke dale nga siguria qe keni krijuar duke u fshehur pas mureve mbrojtes.

Peshqit

Sot dhe neser keni fatin qe hena eshte ne shenjen tuaj dhe ju zbut ndikimin agresiv te ndryshimeve qe po ndodhin rreth jush. Ndoshta do zgjidhni edhe nje here te shmangni fushebetejen sipas menyres tuaj te ikjes.