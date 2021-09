Pak minuta pas letrës së urimit të Albin Kurtit dhe ftesës së tij për Edi Ramën, ka reaguar edhe ky i fundit.

“Faleminderit! Patjetër do ta vizitoj me shumë kënaqësi Kosovën, me t’u kthyer nga Asambleja e OKB! Le t’ia nisim menjëherë me përgatitjen e Mbledhjes së Përbashkët. Uroj megjithë zemër dhe kam besim se do të bëjmë plot punë të mira në dobi të të dy shteteve tona” – shkruan Rama në Twitter.

Më herët, Kurti i ka dërguar letër urimi Edi Ramës, me rastin e zgjedhjes për herë të tretë si Kryeministër i Shqipërisë.Ai theksonte se ky mandat i tretë është po ashtu mundësi e tretë për të realizuar projekte të cilat kaherë priten nga shqiptarët në të dy anët e kufirit.

Kurti ka shprehur gatishmërinë e tij të plotë dhe të Qeverisë së Kosovës për rritjen e bashkëpunimit ekonomik, shkëmbimit tregtar dhe integrimin e tregut, duke hequr barrierat mes shqiptarëve.

