Ish kryemin istri Sali Berisha me ne fund ka pranuar se do te lejoje fraksionet ne PD, pas permbylljes se aksionit te tij politik me rrezimin e Lulzim Bashes.

“Analistë shtrojnë pyetjen: A do të ketë PD-ja fraksione? Cilido që është i aftë të ndërtojë fraksionin, është i mirëpritur, ne s’kemi frikë nga liria. I mirëpresim, fraksionet kanë rregullat e tyre.

Do e bëjmë këtë parti shumë herë më demokratike seç ka qenë. Pas 30 vitesh jemi më të dijshëm dhe më të mençur.

Dua t’i përshëndes sot të gjithë ata mijë delegatë që kanë firmosur mbledhjen e Kuvendit Kombëtar. Quajeni si të doni, edhe rithemelim.

Unë them që ai Kuvend do të sjellë edhe forcën që ka liria. Ju ftoj ta firmosni formularin kudo që jeni dhe të mblidheni për vendimet më të mira dhe demokratike”, deklaroi Berisha.