Muaji shtator sjell gjithmonë energji të veçantë, forcon intuitën, ngadalë na kthen në realitet pas ëndrrave dhe fantazive të verës, por gjithashtu nxjerr frymën e romancës dhe ndryshimet e reja të jetës.

Fillimi i vjeshtës është ideal për shëtitje të gjata, biseda të sinqerta, butësi dhe puthje. Tri shenjat e Zodiakut do të kenë më shumë fat në dashuri gjatë shtatorit.

Demi

Nëse jeni në një lidhje, keni vendosur të sillni pak erëz dhe origjinalitet në këtë lidhje. Shtatori është një muaj kënaqësie për çiftet, bëheni gjithnjë e më të afërt dhe të përkushtuar ndaj njëri -tjetrit.

Ju investoni në mënyrë të barabartë në marrëdhënien tuaj dhe kjo është ajo që ju bën të respektoni dhe ta doni njëri -tjetrin edhe më shumë.

Nëse një histori e re dashurie lind rreth 9 shtatorit, do të duhet të merrni një vendim të madh për ndryshime të caktuara në jetën tuaj.

A jeni gati të përjetoni një lidhje të re? Para se të filloni një lidhje serioze, bëni vetes pyetjet e duhura.

Flisni për këtë me njerëzit afër jush dhe vlerësoni atë që dëshironi vërtet. Demat e lirë mund të dashurohen çmendurisht, por do kenë edhe disa dilema. Demat do të sjellin risi dhe eksitim në jetën e tyre bashkëshortore.

Do të ketë gëzime dhe kënaqësi në jetën tuaj martesore.

Virgjëresha

Në një lidhje, gjithçka do të jetë e butë, e qetë dhe magjike, ashtu siç duhet të jetë. Një marrëdhënie me një partner ju inkurajon të zhvilloni dhe forcon vetëbesimin tuaj.

Ju merrni përgjegjësitë tuaja dhe krijoni rrugën tuaj drejt një fati të lumtur dashurie.

Ky është një muaj kënaqësie për çiftet, vendosni të sillni pak nuancë dhe origjinalitet në lidhjen tuaj.

Ju i dorëzoheni dashurisë me gjithë zemrën tuaj, dhe pasionet do t’ju joshin dhe do të zgjojnë emocione të reja në ju. Ekziston një shans që një dashuri e re të lindë në fillim të shtatorit.

Do të jetë një person i sinqertë, i hapur dhe i besueshëm që e di se çfarë dëshiron.

Bisedat e gjata do t’ju ndikojnë si magji, dhe vetëbesimi do të jetë në një nivel për t’u pasur zili. Disa shanse nuk duhen humbur.

Akrepi

Temperamenti juaj i zjarrtë ngadalë do të qetësohet dhe do t’ju sjellë harmoni në një marrëdhënie dashurie. Relaksohuni në një lidhje, tani telashet janë prapa jush.

Kini kujdes, provoni aftësinë tuaj për t’i rezistuar dëshirës për t’u kthyer pas në kohë.

Planetët ju sjellin shumë qëllime dhe vizione të mira në fushën e dashurisë.

Akrepa të lirë, vetëm nga 21 shtatori jeta juaj emocionale merr një kthesë të re.

Dalja, argëtimi, vallëzimi dhe disa njohje të reja mund të kthehen në një romancë nga një përrallë.

/b.h