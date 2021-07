Këngëtarja me famë botërore Dua Lipa prej

disa ditësh po shijon pushimet me familjen

dhe të dashurin e saj, Anwar Hadid në

Shqipëri.

Pasi inspektoi kopshtin që po ndërtohet me

financimin e saj, Dua iu drejtua jugut të

vendit për të shijuar disa ditë relaksi.

Së fundmi, autorja e hitit “Levitating” ka

ndarë disa momente të tjera ku shihet në

jaht ndërsa hidhet në det me Anwar-in.