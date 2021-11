Qindra protestues kundër vaksinave të detyruara dhe izolimeve të koronavirusit u goditën mbrëmë me shkopa gome e pompa uji me presion teksa Holanda përgatitet për rikthim të kufizimeve. Demonstruesit dënonin masat e izolimit si “mjet kontrolli” dhe qëlluan me gurë e fishekzjarre ndaj policëve me veshje të rënda.