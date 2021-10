Një ish-sekretare për shtypin në Shtëpinë e Bardhë pritet të publikojë së shpejti librin e saj të kujtimeve rreth ditës së saj të punës nën administratën Trump.

Libri titullohet ‘I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House,’ dhe është shkruajtur nga ish-zyrtarja, Stephanie Grisham.

Mes kujtimeve, ajo i ka kushtuar një vend të veçantë dhe ish-Zonjës së Parë, Melania Trump.

Sipas Grisham, agjentët e shërbimit sekret i kishin vendosur Melanisë nofkën “Rapunzel”, si personazhi shumë i dashur nga fëmijët, pasi ajo nuk largohej pothuajse asnjëherë nga Shtëpia e Bardhë.

Shumë agjentë, shkruan Grisham, kërkonin që të ishin në shërbim të ish-Zonjës së Parë, pasi duke qenë se ajo nuk lëvizte shumë, i bënte ata të kishin më shumë kohë të kalonin me familjet e tyre.

Melania, thuhet se rrinte me prindërit e saj dhe djalin Baron dhe punonte shumë për një album me foto, saqë Grisham e cilëson atë si një fëmijë të dytë.

Ajo shkruan se për bërjen e një fotoje ndërsa priste një shirit përurimi, zonja Trump qëndroi për më shumë se 2 orë duke pozuar.

Në një fragment tjetër nga libri i Grisham, ish-ndihmësja e Melania pohon se ish-Zonja e Parë eci krah për krah me një ushtarak të pashëm ndërsa shkonte në ceremoninë e Unionit të Shtetit në vitin 2018, pasi u shfaqën akuzat se Donald i pagoi Stormy Daniels para fshehurazi.