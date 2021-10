Ai publikoi një foto të partneres së tij dhe unazës së martesës në “Instagram” dhe pyeti ndjekësit: “Çfarë mendoni se tha mbretëresha? Po? Jo?” dhe pa dyshim që përgjigjja e modeles ka qenë pozitive.

Arjon Luli postoi edhe pamje nga festa, krahas së cilave shkroi: “Ditëlindja e mbretëreshës. Nëse e trajton veten si mbret, do të tërheqësh një mbretëreshë. Mbretëresha e vërtetë meriton të trajtohet si Mbretëreshë!”.

Çifti i njohur ka bërë bujë me deklaratat e tyre. Ata janë shprehur se do të bëjnë një film pornografik, ndërsa nuk hezitojnë të japin detaje edhe nga jeta e tyre intime.

Pyetjes së ndjekësve se sa herë në ditë bëjnë seks, ish-konkurrenti i “Për’puthen” iu përgjigj: “Kjo pyetje është bërë mbi një milion herë dhe nuk do ta anashkaloj më. Madje do përgjigjet Serena. Serena sa herë në ditë bën seks?”, ndërkohë që modelja tha: “Si mund të rrijë Serena pa rak, e para. Më ka rënë raku i bardhë edhe super hamshor. Se unë nuk kisha bo dot”.

Përsa u përket publikimit të videove intime, ai u përgjigj: “Video ka plot se i kemi arkivat plot. Por problemi është që po i heq Instagram-i. I mbyll Instagram-i për 10 minuta çerek ore maksimumi. Tani vetëm po e pe në atë moment!”.

Nisur nga paragjykimet, modelja tregoi gjatë një interviste se çfarë mendojnë prindërit e saj në lidhje me këtë vendim që ka marrë bashkë me Arjonin.

“Familja është pak më në stres, është normale. Edhe ne që do bëjmë këtë hap është pak e vështirë, sepse të tjerët s’i lënë të dalin me tanga, të dalin në plazh. Por ne po mundohemi të bëjmë diçka të re në Shqipëri që s’e ka bërë kush këtë. Kemi frymëzuar shumë të tjerë me këtë ide, por nuk do të përmend emra për t’i dhënë famë”, u shpreh Serena Sula.

Para ca kohësh, Arjoni publikoi në ‘Instastory’ disa imazhe ku ata të dy shfaqeshin duke udhëtuar me makinë. Teksa ishin të ndaluar, Serena e cila ishte e veshur vetëm me të brendshme, shfaqej duke bërë “tëerk”. Nga ana tjetër, Arjoni e mbulonte me para.

Këto pamje menjëherë bënë xhiron në rrjet, ndërkohë që u shndërruan në çiftin më të komentuar në rrjetet sociale. Serena Sula dhe Arjon Luli janë çifti identifikues i këtij Shën Valentini, pasi jo vetëm që kanë festuar në mënyrën më të bukur e të paharrueshme, por edhe kanë realizuar setin e tyre të fotove shumë sensuale.