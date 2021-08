Një nënë është dënuar së bashku me të dashurin e saj, për vrasjen e vajzës së saj 3-vjeçare, një ditë pasi kërcënoi se do ta bënte këtë në një mesazh me tekst.

Kaylee-Jayde Priest u gjet e vdekur në banesën në Solihull ku jetonte me nënën e saj, Nicola Priest, 23 vjeç, më 9 gusht të vitit të kaluar. 3 vjeçarja vdiq nga dëmtimet e rënda në gjoks dhe bark.

Gazeta CNN shkruan se në prag të 8 gushtit të vitit të kaluar, ajo shkoi me vajzën e saj në banesën e të dashurit të saj për të bërë seks. Kaylee donte të qëndronte dhe të luante. Gjykata britanike e dënoi me 15 vjet burg për vrasjen e vajzës së saj 3-vjeçare pasi donte të bënte sekse me të dashurin ndërsa vajza donte të luante.