Makina e përdorur nga presidenti amerikan Joe Biden duket si shumë lloje të tjera të ngjashme, por në fakt është një lloj anije kozmike, shkruan agjencia Ansa.

Makina presidenciale “Cadillac 1”, e cila quhet edhe “bisha”, është një lloj bunkeri me katër rrota.

Makina është rezistente ndaj sulmeve të mundshme kimike, zjarrit dhe minave, falë armaturës së blinduar 13 centimetra të trashë.

Makina peshon tetë tonë e gjysmë dhe është bërë në mënyrë që të mos përmbyset në rast përplasjeje.

“Cadillac 1” është i pajisur me një sistem të posaçëm drejtimi natën, që mundëson lëvizjen e sigurt me fenerët e fikur, me shpejtësi të plotë dhe në errësirë ​​të plotë.

Gomat janë të prodhuara nga një material i veçantë dhe janë rezistente ndaj sulmit me raketa dhe janë bërë në mënyrë që nëse janë të papërdorshme në rast dëmtimi, makina të mund të vazhdojë lëvizjen.

Dritaret janë prej pesë shtresash, me trashësi totale 13 centimetra.

Xhamat nuk mund të hapen, përveç atij pranë shoferit.

Makina presidenciale ka një motor turbo dizel prej 6600 kubikë, por për shkak të peshës së saj nuk mund të zhvillojë shpejtësi më shumë se 100 kilometra në orë.

“Bisha” harxhon një litër karburant çdo 500 metra dhe rezervuari është prej materiali rezistent ndaj zjarrit.

Makina e presidentit të SHBA-së është e pajisur me një sistem elektronik dhe telefon satelitor të teknologjisë moderne, që i mundëson presidentit kontakt të vazhdueshëm, të drejtpërdrejtë me zëvendësin e tij dhe Pentagonin dhe kontrollin e potencialeve ushtarake dhe bërthamore të vendit.

Makina e fundit presidenciale iu dorëzua Shërbimit Sekret Amerikan në vitin 2018.

g.kosovari