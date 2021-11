Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit ka nisur me debate të ashpra mes palëve, ndërsa kryetari , Enkelejd Alibeaj ka tërhequr vëmendjen e mediave pasi është shfaqur me fashë në hundë dhe me maskë në fytyrë.

Deputeti i PD bëri thirrje për vaksinim, por nuk sqaroi se çfarë ka ndodhur.

“Unë ju kërkoj ndjesë që do ta zhvilloj mbledhjen duke përdorur maskën. Kushdo që na sheh e na dëgjon të marrë masat për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga Covid-19 dhe pse jo, vaksinohuni të gjithë, ruani veten dhe bëhuni shembull për ata që ju rrethojnë”, tha Alibeaj

Nderkohe qe Alibeaj u ankua se asnjë institucion që i është dërguar kërkesë për informacion për zgjedhjet e 25 prillit, nuk ka kthyer përgjigje./m.j