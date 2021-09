Dy personazhe të njohura Altin Goxhaj dhe Alfred Çako kanë organizuar një protestë kundër vaksinimit.

Ata ftojnë qytetarët të mos vaksinohen pasi sipas tyre do të kenë probleme të tjera.

Me banderola në duart të cilat shkruanin: ‘Soros non grata’, ‘Jo vaksinë me forcë, jo 5G’. ‘Nuk jemi kavje’, përsëritën thirrjen e tyre kundër vaksinimit.

Ndërkohë, ata kanë adresuar edhe një mesazh ndaj Shteteve të Bashkuara duke thënë: Rroftë Donald Trump, poshtë Soros.

g.kosovari