E dashur e Shkëlzen Berishës, Armina Mevlani është mjaft aktive në rrjetet sociale ku dhe ndan me ndjekësit detaje nga përditshmëria e saj. Së fundmi, ajo ka realizuar një intervistë virutale me fansat në Instagram në lidhje me rutinën e kujdesin për pamjen e jashtme.

“Pse i mëshon kaq shumë faktit jam natyrale kur ke bërë dhëmbët, vetullat, botox?”, pyetje të cilës Armina iu përgjigj.

“Të gjitha këto që përmendët janë mirëmbajtje dhe jo ndërhyrje për të mos quajtur dikë natyral. Unë nuk kam asnjë ndërhyrje estetike, dhe nuk do kisha problem ta pranoja.

Ndër të tjera, vetullat i kam krejtësisht origjinale, pa microblanding. Edhe tek dhëmbët nuk kam ndërhyrë, përveç dy të parët që më janë thyer në moshë të vogël”, ka shkruar Armina.

Pas këtij shpjegimi nga e dashura e Shkëlzen Berishës, tashmë shqiptarët mund të flenë të qetë.

