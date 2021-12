Sot, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, gjatë një intervistë televizive, e ka quajtur Kuvendin e 11 Dhjetorit si Foltoren e radhës të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Sipas tij, Kuvendi i vërtetë i PD-së, është me 18 Dhjetor. Menjëherë pas kësaj deklarate por edhe të tjerave, kanë vërshuar reagimet e demokratëve, nërrjetin social të Bashës, të cilët e quajnë tradhtar dhe e akuzojnë për marrëveshje me Edi Ramën.

“Je i pashpresë, tradhëtar i demokratëve të vërtetë…. Je shumë besnik i marrëveshjes me Ramën por do e shkatërrojmë…..Jep dorëheqjen të shpëtosh lëkurën o kampion i humbjeve. Ke bërë pazare me kryemafjozin Ramën…Nuk të beson më njeri…“Po çfarë demokrati do të vijë ty morë, kur ti i le të gjithë në baltë, 3 muaj në çadër dhe i mashtrove“, janë disa prej komenteve të demokratëve, të cilat po i sjellim më poshtë.

/b.h