Prej më shumë se dy javësh vendi ynë është përballur me disa vatra zjarri problematike në qytete të ndryshme.

Një ndër zonat më të rrëzikuara kanë qenë fshatrat e Vlorës. Gjiri i Karaburunit, Dukati e Kanina prej ditësh kanë qenë nën flakë.

Po ashtu u rrezikua edhe Parku Kombëtar i Llogarasë. Një punë të madhe në këto ditë të vështira kanë bërë zjarrfikësit.

Edhe pse jo me mjetet e duhura, ata kanë luftuar me çfarë do lloj mënyrë flakët.

Kastriot Bega është personi që po shikoni në foto, të nxirë nga tymi dhe me një sëpatë në dorë. Bega është zjarrfikës i Vlorës dhe drejtori i zjarrfikëses së këtij qyteti.

Prej shumë ditësh, Bega ndodhet në vijën e parë të rrezikut bashkë me kolegët e tij, në luftë më flakët.