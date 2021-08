Seed Sadaat dikur ishte ministër i komunikimit në qeverinë afgane para se të shkonte në Gjermani shtatorin e kaluar me shpresën për një të ardhme më të mirë. Tani ai punon si një korrier në qytetin lindor të Leipzig.

Sipas Reuters, ai tha se disa persona në atdhe e kritikuan atë për marrjen e një pune të tillë pasi kishte shërbyer në qeveri për dy vjet, duke lënë detyrën në vitin 2018. Por për të tani, një punë është një punë.

“Unë nuk kam asgjë për të ndjerë fajtor. Shpresoj që edhe politikanët e tjerë të ndjekin të njëjtën rrugë, duke punuar me publikun dhe jo thjesht duke u fshehur.’‘- tha 49-vjeçari, duke qëndruar me uniformën e tij portokalli pranë biçikletës së tij.

Seed Sadaat

Sadaat luftoi për të gjetur një punë në Gjermani që përputhej me përvojën e tij. Me diplomë në IT dhe telekomunikacion, Sadaat kishte shpresuar të gjente punë në një fushë të ngjashme, por pa ditur gjuhën, shanset e tij ishin të pakta.

Çdo ditë ai bën katër orë gjermanisht në një shkollë para se të fillojë një turn gjashtë-orësh në mbrëmje duke shpërndarë ushqim derë më derë.

“Ditët e para ishin emocionuese, por të vështira. Sa më shumë që dilni dhe sa më shumë shihni njerëz, aq më shumë mësoni.”- tha ai, duke përshkruar sfidën e të mësuarit të biçikletës në trafikun e qytetit.

Historia e tij ka fituar një rëndësi të veçantë me kaosin që shpërtheu në Afganistan pas marrjes së kontrollit nga talebanët. Familja dhe miqtë e tij gjithashtu duan të largohen, duke shpresuar që të bashkohen me mijëra të tjerë në fluturime evakuimi ose të përpiqen të gjejnë rrugë të tjera jashtë.

g.kosovari