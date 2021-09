Ermal Meta ishte i ftuar në një lidhje ‘skype’ me programin e pasdites, ‘Ftesë në pesë’ me Bieta Sulon. Ai rrëfeu se do jetë shpejti në një koncert në Tiranë ku do këndojë para publikut shqiptar në Air Albania.

Bieta e ngacmoi edhe për personin e zemrës duke e pyetur: “A do kesh një person special në audiencë?” Ermali qeshi dhe me emocion pranoi: “Po e kam, mbase jemi fejuar”. Këngëtari është prej kohësh i dashuruar me Chiara Sturda, e cila i ka marrë zemrën dhe tashmë lidhja e tyre ka kaluar në një tjetër fazë.