Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur mesditën e sotme në fshatin Stajkë të Shkodrës. Burime për Report Tv bëjnë me dije se viktima është Shefik Zagani, i cili po udhëtonte me motor, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat.

