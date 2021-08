Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Greqi, ku për pasojë ka humbur jetën një 22 vjeçar shqiptar.

Mediat greke bëjnë me dije se 22-vjeçari që jetonte në Volos së bashku me një mikun e tij ishin duke udhëtuar me një motor që drejtohej nga shqiptari, kur janë përplasur nga një makinë që drejtohej nga një 36-vjeçar.

Për pasojë nga goditja e fortë ka humbur jetën 22-vjeçari Jimmy Mena, ndërsa ka mbetur i plagosur miku i tij. Policia ka arrestuar 37-vjeçarin që shkaktoi aksidentin, ndërsa po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes./m.j