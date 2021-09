Ish-kryeministri Sali Berisha do të mbajë nesër takimin e radhës, në qytetin e Shkodrës.

Takimi do të mbahet në sallën e Kinema Milenium në orën 18:00.

Krah Berishës mësohet se do të jetë dhe Nard Nkoka, aleati i Bashës që së fundmi është rreshtua ashtu si shumë të tjerë, kundër tij.

Lajmin e ka konfirmuar vetë kreu i PDK-së, në një prononcim për Top news, ku deklaroi shkrutimisht: do të jem nesër me Berishën. Si aleat i PD do të jem neser atje”, tha ai.

/a.r