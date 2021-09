Ish-Kryeministri Sali Berisha vijon sot turin e tij të foltores dhe sot ka shkuar në qytetin e Durrësit.

Ndërkohë për të pritur Berishën, në Durrës janë mbledhur qindra demokratë ku nuk mungojnë as figura të rëndësishme të PD-së, emra si Edi Paloka, Oerd Bylykbashi apo Flamur Noka.

Kujtojmë se ky do jetë takimi i katërt që ish-Kryeministri do të zhvillon me bazën e Partisë Demokratike, pas tre tubimeve të para që zhvilloi në Tiranë, Fier dhe Vlorë.

Berisha ka kundërshtuar vendimin e Bashës për largimin e tij nga grupi parlamentar, duke e konsideruar atë “thikë pas shpine”, ndërsa ka kërkuar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.

/b.h