Nënkryetarja e PD, Grida Duma e ftuar në rubrikën “Opinion” në News24 ka komentuar Foltoren e Berishës.

Duma thotë se mbështetësit e Berishës janë plotësisht demokratë teksa ajo thekson se nuk e gjykon ish-kryeministrin.

Për më tepër ajo thotë se mbi të gjitha duhet një PD e bashkuar dhe demokratët të jenë sup më sup.

‘’Mbështetësit e Berishës janë plotësisht demokratë. Mendimet e tyre duhen respektuar. Kanë ndjekur lidershipin e kaluar, të sotëm, dhe detyra e liderishipit e hierarkisë së saj është që bashkoi të shkuarën me të ardhmen.

Armët, fuqinë etj. Mos i preket historia e tyre për të cilët duhet të jenë krenarë. Bashkë me partnerin SHBA ti çojë në fitore. Kjo nuk është idealizëm, por detyrë. Nuk them këtu çfarë duhet bërë ndryshe.

Nuk i jap ndonjërit këshillë personale, s’e kam këtë delir. Nuk i jap dot. Padiskutim që sot lëmë mënjanë vendimet e marra apo kushtëzimet mbi to, për të parë për të ardhmen. Kjo i duhet demokratëve, pas të gjithave këtyre na duhet PD e bashkuar. Demokratët duhet të jenë sup më sup.

Nuk e gjykoj aksionin, është vullnet i tij. Nuk marr përsipër të jap këshilla. Në një moment të cakuar kam thënë që Basha nuk e përcolli tek anëtarësia, nuk dua të imagjinoj demokratë të Bashës e Berishës.

Nëse ka këtu ndonjë përgjegjësi përveç përgjegjësisë për të qenë të bashkuar. Duhet ti thërrasim refleksionit, arsyes, për ti thënë që s’ka arsye tjetër për të shkuar drejt fitores.

Mendoj që sa më tepër të japim mesazhe të kësaj natyre, ata janë të parët që duhet të përfitojnë. Mbaj mend, po nuk më hiqet nga mendja sa mbledhje kemi bërë ato 8 vite, por na harroni. E kam shumë të rëndësishme këtë.

Akoma dhe sot ka individë që ndiqen në gjyqe se kanë ardhur në protesta. Jo më shumë se dy orë më parë po merresha me një rast të tillë. Këta njerëz kanë rrezikuar për PD. Do të gjejmë mënyrat për t’i vlerësuar. Ishte një vendim, e keqja më e vogël. Nuk sihte vendim i thjeshtë

Përgjegjësia e tij për të mos e deleguar te anëtarësia, apo referendum, por tek shpatullat e tij është një akt vendimmarrës i mirë. ‘’- tha Duma.

Nje deklarate kjo qe nuk shkon sipas qendrimit te Bashes, i cili tere levizjen e Berishes dhe te mbeshtetesve te tij e ka cilesuar nje anti-amerikanizem, gje te cilin nuk do ta lejoje te shtrihet me tej deri tek Kuvendi i PD.

/m.j