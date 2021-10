Shtëpia e kthyer përmbys, kasaforta e boshatisur, çarçafi dhe jastëku të larë me gjak. Janë këto disa nga pamjet brenda shtëpisë së grabitur në Nikël të Krujës të biznesmenit Nazmi Çangu.

Vëllai i kryefamiljarit, Flamur Çangu tregon për “BalkanWeb” se autorët kanë hyrë në shtëpi duke e hapur derën me trapan dhe se Nazmiu, i vëllai ishte përleshur me ta.

“U futën drejt për në kat të dytë. Kjo është dhoma e gjumit të çiftit, ja çfarë ka ndodhur këtu (dhoma e përmbysur). Ja kasaforta. (e hapur dhe e zbrazur).

Dhoma e çunit, këtu mbrëmë ka fjetur Nazmiu, kanë thyer derën këtu, kanë hyrë brenda dhe janë përleshur me njeri-tjetrin, me automatik. Njollat e gjakut janë të Nazmiut dhe përleshjes, e kanë përplasur në mur. Aty ka hyrë i pari (muri i jashtëm), i maskuar dhe ka marrë rrugën pas mandarinës në oborr. Ka provuar dy makinat dhe më pas ka bërë hapjen me trapan të bravës së derës. makina është e dëmtuar, e kanë provuar me kaçavidë. Ka tentuar ta hapin dhe makinën tjetër, por nuk kanë mundur ta hapin se kjo është makinë më e re”, deklaroi vëllai i kryefamiljarit.

Ai tregoi se një pjesë e autorëve kanë dalë nga dera e pasme. “Ja dera që kanë hapur me trapan dhe kanë hyrë brenda në kat të dytë. Personat e tjerë, 5-6 kanë hyrë nga kjo derë dhe kanë dalë këtej në rrugë, ku dyshohet se i ka pritur një makinë”, tha ai.

