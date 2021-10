Pyetjes se kur të mbledhë Sali Berisha Kuvendin Kombëtar të PD, Flamur Noka iu përgjigj nga emisioni “Të Paekspozuarit” në MCN TV se ende nuk ka një datë fikse, por synimi është të mblidhet brenda këtij viti.

“Numri i firmave është tejkaluar me kohë. Foltorja do të ezaurohet deri në fund të takimeve dhe pastaj sipas statutit do operohet për të njoftuar selinë dhe thirrjen e Kuvendit kombëtar. Nuk ka datë se kur mund të mblidhet por nuk do zgjasë shumë, ne synojmë të mblidhet brenda vitit”, tha Noka.