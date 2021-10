“Është gjë pozitive që ka iniciativa të opozitës. Sa i përket përmbajtjes, është herët për të folur si për reformat, si për vetting-un në politikë. Unë besoj që vetting-un e politikës e bëjnë zgjedhësit. Ata janë më mirë se çdolloj komisioni të ndikuar që mund të ndërtosh. Çdo komision që ndërton politika, do të jetë subjektiv. Ky është besimi i parë ku duhet të investojmë, prandaj është e rëndësishme Reforma Zgjedhore.

Nëse ne u japim mundësi për të votuar, të jeni të sigurt se zgjedhësit nuk do të gabojnë. E dyta, sistemi ynë kushtetues ka një sërë mekanizmash që merren me këtë proces: me pasurinë dhe integritetin. Do të mjaftonte nëse përsosim instrumentat që kemi. E treta, nëse opozita dhe ne do të luftonim që strukturat e reja të drejtësisë, krahas pavarësisë së tyre, të mund të ishin shumë më të përgjegjshme dhe rezultative, do të kishim mundësinë që problematikat të kishin ndëshkimin e merituar”, tha Xhafaj.

“Unë nuk them se nuk ka nevojë për një skanim, nuk them se nuk ka nevojë për të forcuar kontrollin dhe filtrin vlerësues, por ama duhet të gjejmë mënyrën e duhur për ta bërë këtë gjë. Duhet të shohim sistemin që kemi sot”, tha ai për A2.