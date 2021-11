“Kur sot ka ende nostalgjikë ë Enver Hoxhës, imagjinoni se si është sot për Sali Berishën që para 8 vitesh të bënte ministër, drejtor, të bënte krenar kur ishte tifoz me skuadrën e tij. Berisha e përdor emocioni dhe ai këtë e ka talent, ai i trimëron demokratët, por Berisha i trimëron demokratët nga humbja, ai në fakt me atë që po bën i afron ato me humbjen, nuk ia largon atë. Demokratëve nuk iu duhet kjo, Berisha e ka mbajtur te bunkerizuar ketë parti.”, u shpreh Kadilli në emisionin “Shqip”.