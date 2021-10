Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin e dërguar në Kongresin amerikan, mbi vendimet që janë marrë gjatë vitit 2021, për kufizimin e vizave dhe shpalljen “non grata” të zyrtarëve apo politikanëve të përfshirë në akte korruptive në të gjithë botën.

Në raportin që DASH i ka paraqitur Kongresit amerikan, ish-kryeministri Sali Berisha renditet i treti në listën e personave të shpallur non grata, ndjekur nga bashkëshortja e tij Liri Berisha, djali Shkëlzen Berisha dhe vajza e tij Argita.

Kjo është lista e DASH e bërë publike nga muaji Prill 2021-Qershor 2021, për personat që iu refuzohet hyrja në SHBA me heqje vize dhe shpallje non grata, “për përfshirje në korrupsion të rëndësishëm”.

State Dept report to Congress regarding those designated for significant corruption https://t.co/EslqUAbbKq — Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) October 8, 2021

Lajmin për raportimin e DASH në Kongres e bëri me dije në një postim në Twitter ambasadorja amerikane Yuri Kim e cila shkruan:

“Departamenti i Shtetit i raporton Kongresit në lidhje me “të përcaktuarit për korrupsion të një rëndësie madhore””.

LISTA E DASH PER PERSONAT E PERFSHIRE NE KORRUPSION DHE TE SHPALLUR NON GRATA NE SHBA

1. Ulises Rolando Quintana Maldonado (Paraguay) – (1)(B) Public Designation.

2. Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz (Paraguay) – (1)(B) Public Designation. Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz is the wife of Ulises Rolando Quintana Maldonado.

3. Sali Berisha (Albania) – (1)(B) Public Designation.

4. Liri Berisha (Albania) – (1)(B) Public Designation. Liri Berisha is the wife of Sali Berisha.

5. Shkelzen Berisha (Albania) – (1)(B) Public Designation. Shkelzen Berisha is the son of Sali Berisha.

6. Argita Berisha Malltezi (Albania) – (1)(B) Public Designation. Argita Berisha Malltezi is the daughter of Sali Berisha.

7. Alexander Manolev (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation.

8. Nadya Manoleva (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Nadya Manoleva is the wife of Alexander Manolev.

9. Alexa Manoleva (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Alexa Manoleva is the daughter of Alexander Manolev.

10. Joanna Manoleva (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Joanna Manoleva is the daughter of Alexander Manolev.

11. Dimitar Manolev (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Dimitar Manolev is the son of Alexander Manolev.

12. Petar Haralampiev (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation.

13. Veselka Haralampieva (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Veselka Haralampieva is the wife of Petar Haralampiev.

14. Pavel Haralampiev (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Pavel Haralampiev is the son of Petar Haralampiev.

15. Krasimir Tomov (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation.

16. Delyan Slavchev Peevski (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation.

17. Dimitrov Zhelyazkov (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation.

18. Vania Ilkova Zhelyazkova (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Vania Ilkova Zhelyazkova is the daughter of Dimitrov Zhelyazkov.

19. Rosa Ilkova Zhelyazkova (Bulgaria) – (1)(B) Public Designation. Rosa Ilkova Zhelyazkova is the daughter of Dimitrov Zhelyazkov.

20. Bernhardt Esau (Namibia) – (1)(B) Public Designation.

21. Swamma Esau (Namibia) – (1)(B) Public Designation. Swamma Esau is the wife of Bernhardt Esau.

22. Philippus Esau (Namibia) – (1)(B) Public Designation. Philippus Esau is the son of Bernhardt Esau.

23. Sakeus Shanghala (Namibia) – (1)(B) Public Designation.

24. Boris Roberto España Caceres (Guatemala) – (1)(B) Public Designation.

25. Liliana Maria Umaña Lemus España (Guatemala) – (1)(B) Public Designation. Liliana Maria Umaña Lemus España is the wife of Boris Roberto España Caceres.

26. Karol Andrea España Umaña (Guatemala) – (1)(B) Public Designation. Karol Andrea España Umaña is the daughter of Boris Roberto España Caceres.

g.kosovari