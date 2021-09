Policia e Durrësit ka goditur dy raste të tjera të falsifikimit të tamponëve “COVID-19”, kundrejt përfitimit dhe ka vënë në pranga pesë persona.

Sipas bluve, personat e arrestuar ishin punonjës të agjencive të udhëtimit dhe laboratorëve, që falsifikonin tamponët ndaj qytetarëve të cilët udhëtonin drejtë vendeve të BE-së.

Në operacionin e parë, policia arrestoi shtetasen Violeta Begeja, 65 vjeçe, banuese në Durrës, për veprën penale “Mashtrimi”, e punësuar pranë një agjensie udhëtimi në lagjen nr.4., Durrës;

Albiona Cuka, 24 vjeçe, për veprën penale “Mashtrimi”; Blerim Maloku, 25 vjeç, për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Mashtrimi”, Asllan Diva, 23 vjeç, për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Mashtrimi”, të 3 banues në Durrës dhe të punësuar pranë një laboratori në lagjen nr.4, Durrës.

U shpall në kërkim policor për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Mashtrimi”, shtetasi Lutfi Lami, 52 vjeç, administrator i laboratorit.

“Këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin, duke qenë të punësuar pranë agjensisë turistike dhe laboratorit, me anë të falsifikimit dhe mashtrimit, paisnin qytetarët të cilët do udhëtonin drejtë vendeve të BE-së, me testime “Antigen Rapid”, kundrejt përfitimit.

Në operacionin e dytë, u arrestuan në flagrancë për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Mashtrimi”, shtetësja Artiola Budani, 24 vjeçe, si dhe u procedua penalisht për të njëjtat vepra penale shtetësja Ornela Sallaku, 40 vjeçe, të 2 banuese në Durrës, të punësuara pranë një tjetër agjensie udhëtimi në lagjen nr.4, Durrës.

“Këto shtetase në bashkëpunim me njëra-tjerën, duke qënë të punësuara pranë një agjensie udhëtimesh, me anë të falsifikimit dhe mashtrimit, paisnin qytetarët të cilët do udhëtonin drejtë vendeve të BE-së, me teste “Antigen Rapid”, kundrejt përfitimit”, tha policia.

g.kosovari