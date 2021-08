Pyetjes: Çfarë ndjenjash ju ndjell lufta për pushtet që ndihet në veprimtarinë dhe deklaratat e politikanëve të Kosovës? Çfarë pritet nga Shqipëria në ndihmë të unitetit të tyre?

Dritëroi, i përgjigjet:

“Mua si shkrimtar , që merrem me politikë vetëm si i tillë dhe si qytetar, lufta për pushtet më ngjall një pështjellim të patreguar.

Ajo më duket si një epsh i papërmbajtur që i shëmbëllen epsheve të seksomanëve që dridhen sa shohin një femër. Edhe këta dridhen sa shohin një pushtet dhe synojnë ta bëjnë për vete . Kjo është një sëmundje e gjithë ballkanasve pa përjashtuar edhe evropianët.

Por në vendet afrikane , aziatike dhe ballkanike kjo ndjenjë e luftës për pushtet është më e dukshme dhe më e egër. Edhe në Shqipëri pothuajse e tillë është.

Veçse , kur lufta për pushtet ngre kryet edhe në Kosovën që ende nuk e ka të plotë pushtetin e saj , të pushton një trishtim i madh.

Politikanët kosovarë të mësuar këto tetë-nëntë vjet me një pushtet imagjinar, të quajtur deputetë, ministra, kryeministra dhe presidentë, bredhës nëpër botë me një çantë të zezë katrore prej diplomati, e kanë të vështirë tani jo vetëm t’i lenë të punojnë ata që luftuan në male me pushkë në dorë, por edhe të mos pranojnë të qeverisin bashkë me ta.

Këtu pasioni apo epshi i ngushtë për një copë pushteti të përkohshëm e mund ndjenjën e gjerë dhe të përjetshme të patriotizmit.

Dihet se sa më i fuqishëm të jetë epshi për pushtet, aq më e dobët bëhet ndjenja për atdhe. Dashuria për pushtet dhe dashuria për atdhe janë të kundërta me njëra-tjetrën, në përgjithësi.

Kjo ndjenjë për pushtet ka bërë që disa politikanë të sferave të larta të Kosovës nuk erdhën në Tiranë të shohin bashkëatdhetarët e tyre kosovarë, duke menduar se Tirana do t’u prishte punë në luftën e tyre për pushtet.

Ata e ku nuk shkuan nëpër Evropë ; erdhën deri në Shkup , por në Tiranë nuk shkelën me këmbë, kur në Shqipëri u strehua gjysmë milioni sa ç’u strehuan në gjithë vendet e Evropës të marra së bashku.

E shihni se çfarë bën epshi i luftës për pushtet ? Ajo e mposht ndjenjën e dashurisë për Atdheun , ose të paktën e dobëson.

Por sot Kosova dhe në përgjithësi tërë Shqipëria ka nevojë për atdhetarë në pushtet , se sa për pushtetdashës në pushtet. (TemA)