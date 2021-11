Europol ka realizuar një operacion tre-ditor, që ka çuar në arrestimin e 150 personave. Mes 17 vendeve të përfshira është edhe Shqipëria. Operacioni i koduar Trivium është zhvilluar kundër krimit të organizuar të pronës në rrjetet rrugore të Evropës.

Sipas Europol, janë kryer kontrolle në rrugë për njerëzit dhe automjetet, si dhe kontrolle ambientesh. Europol e mbështeti operacionin duke shkëmbyer informacion mbi subjektet, automjetet dhe mënyrën e veprimit që qëndronin pas grupeve kriminale në kohë reale.

Lidhur me këtë ka reaguar dhe ambasadori i Bashkimiot Europian në Tiranë, Luigi Soreca. Ambasafori ka vlerësua vlerësuar suksesin, ndërsa thekson se bashkëpunimi ndërkombëtar është kyç në luftën kundër krimit të organizuar./m.j

Another successful 👮‍♀️operation against organised property crime. 17 countries involved, with ⁦@Europol⁩🇪🇺’s support & significant contribution from ⁦⁦⁦@PoliciaeShtetit⁩🇦🇱. International cooperation is key in fight against #organisedcrime. https://t.co/8LKyVu2OHY

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) November 11, 2021