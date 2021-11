Nga Saranda ish-kryeministri Sali Berisha në Foltoren e radhës u shpreh se 4200 firmat e demokratëve i kanë futur frikën Bashës.

Ai tha se nga këto firma janë të trembur edhe Edi Rama dhe Soros që ka dashur që të shkatërrojë PD-në si një parti konservatore.

“Janë depozituar 4200 firma. Të gjitha me emër mbiemër, numër anëtarësie partie dhe me funksione. Është e paimagjinueshme. Drita e tyre verboi selinë dhe kryetarin pa parti. Pas zgjedhjes së tij urgjente, keni konstatuar ndonjë takim të tij me ju? Atë e ka pushtuar një frikë e tmerrshme, jo nga pushteti se me ta është në ujdi, por nga ju. Ai ka frikë nga ju sepse e di se ju nuk pranoni pazare me Edi Ramën. Ju e dini se nuk e pranoni pluralizmin fasadë. Janë këto arsyet pse kryetari ka frikë dhe nuk takohet me ju.

Ai e demonstroi këtë frikë primitive për firmat tuaja. Tmerri i atij dhe kryet të Meduzës janë firmat tuaja. Është edhe tmerri i Sorosit që kishte parashikuar shkatërrimin e forcës konservatore. Firmat janë garancitë e një opozite vigane dhe së shpejti fitimtare. Ata të cilët që përpiqen të mohojnë firmat do të bëjnë mirë që të çlirohen nga frika e tyre. Nuk janë firma për tu parë frikë. Ne nuk ia njohim pushtetin Edi Ramës. Nuk do t’i pranojmë ato që u pranuan në zgjedhjet e 25 prillit”, tha Berisha.

/b.h