Albumi i ri i Elhaida Danit ka hapur shumë reagime në rrjetet sociale. Mes reagimeve pozitive ishte edhe reagimi i këngëtari Elton Deda, e cili e kritikoi atë.

“Po sikur njësojë këngët…Sigurisht është një perciptim i vogël nga ajo pak që dëgjova!” shkroi Deda.

Komentin këngëtarit ja ktheu me ironi vëllai i Dr. Florit Alban Kondi. Kondi shkruan se emrin e tij po e degjon vetëm në komentet që u bënë të tjerëve, duke shtuar se në të ardhmen do të donte të dëgjonte këngë nga ai.

“U bë kohë e gjatë që emrin ta dëgjoj nga komentet që bën për punët e të tjerve. Herën tjetër nëse do më lejosh para se të publikoj diçka do ta dërgoj, e nëse e bekon mbase dhe e publikoj Je dhe do mbetesh LEGEND. PS: Do doja të dëgjoja më shumë këng nga ti!”,shkruan Albani.

Deda ja ka kthyer komentin, Kondit, duke shkruar se energjitë i kanë rënë moshën, por duke theksuar se punët e tij janë në shumë këngë si orkestrues dhe kompozitor.

“Ke të drejtë, por mesa duket është edhe me moshë. Energjitë bien dhe nuk krijojmë dot shumë volum. Por punët e mia janë në shumë këngë si orkestrues dhe kompozime,” shkruan ai.