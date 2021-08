Presidenti amerikan, Joe Biden ka emëruar Mark Gitenstein të jetë i dërguari i Uashingtonit në Bashkimin Evropian, njoftoi Shtëpia e Bardhë.

Mark Gitenstein është këshilltar special në praktikën e Tregtisë Ndërkombëtare në zyrën e Mayer Broën në Uashington DC. Ai u emërua në vitin 2009 nga Presidenti Barack Obama për të shërbyer si Ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rumani, duke përfunduar mandatin e tij të shërbimit në fund të 2012. Ai aktualisht shërben në bordin e drejtorëve të Fondacionit Biden.

Biden dhe Gitenstein kanë një miqësi dhe njohje më shumë se 40-vjeçare dhe një raport kaq i ngushtë, farefisnor më shumë se miqësor, besimi më shumë se vlerësimi, midis presidentit dhe neoambasadorit të tij në Europë, të jep idenë e masës sesa Biden i ka për zemër raportet midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimt Europian, aq sa t’i besoj menaxhimin e tyre atij që e konsideron thuajse si sozinë e tij.

Si Ambasador i SHBA-së në Rumani, ai punoi për të forcuar marrëdhëniet me Rumaninë në një sërë çështjesh. Ai promovoi në mënyrë aktive zhvillimin më të thellë të tregjeve të kapitalit rumun, si dhe një mjedis biznesi të drejtë dhe transparent për të gjithë investitorët. Ai gjithashtu inkurajoi përfshirjen më të madhe të sektorit privat në ndërmarrjet shtetërore (NSH), përfshirë futjen e një kodi të qeverisjes korporative për NSH-të. Veçanërisht, marrëveshja SHBA-Rumani e Mbrojtjes së Raketave Balistike u negociua dhe u nënshkrua gjatë qëndrimit të tij. Në vitin 2012, Presidenti rumun Traian Bashesku i dha Markut “Yllin e Kryqit të Madh Rumun”, urdhri më i lartë civil i vendit.

Para se të merrte rolin e tij ambasador, Mark kaloi dy dekada në Mayer Broën, duke u përqëndruar në praktikën e tij kryesisht në çështjet e marrëdhënieve me qeverinë. Ai këshilloi korporatat dhe shoqatat mbi strategjitë legjislative, monitoroi dhe hartoi legjislacionin në emër të klientëve të korporatave dhe këshilloi klientët në kontekstin e kundërshtimeve antitrust, krimit të jakës së bardhë dhe përgjegjësive civile. Për më tepër, ai ishte një bashkëpunëtor i lartë jo-rezident në studimet e qeverisjes në Institucionin Brookings, ku u specializua në çështje që lidhen me sigurinë kombëtare dhe liritë civile.

Para se të bashkohej me Mayer Broën në 1989, Mark ishte drejtor ekzekutiv i Fondacionit për Ndryshim, Inc. dhe më herët mbante disa poste qeveritare të nivelit të lartë, përfshirë këshilltarin kryesor të Komitetit Gjyqësor të Senatit Amerikan, këshilltarin kryesor të pakicave për Komitetin Gjyqësor të Senatit dhe këshilltari kryesor për Nënkomitetin e Komitetit Gjyqësor për Drejtësinë Penale. Ai gjithashtu shërbeu si këshilltar i Komitetit të Inteligjencës të Senatit Amerikan dhe këshilltar i Nënkomitetit të Senatit për të Drejtat Kushtetuese.

Mark është autori i Çështjeve të Parimit, një libër fitues i çmimeve mbi përvojën e tij në menaxhimin e stafit të Komitetit Gjyqësor gjatë betejës konfirmuese mbi nominimin e Robert Bork në Gjykatën Supreme.

Misioni amerikan në BE aktualisht drejtohet nga e ngarkuara me punë Kelly Adams-Smith, e cila zëvendësoi Mark Libby javën e kaluar. I dërguari i fundit amerikan në BE ishte i emëruari nga Trump, Gordon Sondland.

/b.h