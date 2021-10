Dy figura publike të njohura shqiptare pritet të hyjnë sot në shtëpinë e Big Brother VIP. Ato janë këngëtarja e famshme Beatrix Ramosaj dhe fashion-blogerja, Sarah Berisha. Sipas informacioneve në media, dy bukuroshet pritet tu bashkohen VIP-ave të tjerë në shtëpinë më të famshme të momentit.

Betarix Ramosaj është një ndër këngëtaret me të dashura shqiptare, e cila jo shumë kohë më parë publikoi këngën e saj “Dancing with the devil” duke patur mjaft sukses.