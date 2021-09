Këshilli Bashkiak zhvilloi sot mbledhjen e tij të radhës, ku miratoi një sërë vendimesh të rëndësishme me karakter social, që kanë ndikim në jetën e shumë familjeve dhe qytetarëve të Tiranës.

41 familje të tjera të kryeqytetit do të kenë mundësi që me vendimin e sotëm të mund të marrin një bonus për përballimin e qerasë së shtëpive. Bonusi i Strehimit është një nga format e trajtimit me strehim për familjet në nevojë, në bazë të sëcilit subvencionohet një pjesë e konsiderueshme e qirasë së banesës, për familjet të cilat jetojnë me qira dhe kanë të ardhura të pamjaftueshme për ta përballuar atë.

Çdo aplikues i interesuar i cili përmbush kriteret për aplikim sipas akteve ligjore në fuqi duhet të drejtohet pranë njësisë vendore ku figuron të jetë i regjistruar për të plotësuar formularin e strehimit për Bonus Qiraje.

Bashkëngjitur lista me emrat

Nr Emër Atësi Mbiemër Njësia Administrative

1 Rovena Bajram Mema 9

2 Halit Imer Karaj 1

3 Fatbardha Iljaz Hasandoçaj 9

4 Erlanda Medin Zaho 9

5 Dhuratë Masar Haxholli 9

6 Fatbardha Ali Sela 3

7 Anila Jakup Kurtaj 6

8 Drini Irfan Hoxha 9

9 Gëzim Ismail Beqollari 1

10 Hava Rako Qeli 5

11 Brunilda Adriatik Shpendi 3

12 Hamide Osman Plaushku 1

13 Aneta Sadik Hajdari 11

14 Florida Osman Prenga 1

15 Valentina Mirash Gjergji 11

16 Valbona Hysen Kuçi 6

17 Razije Sami Basha 6

18 Albert Ndue Lleshi 6

19 Emenilda Gezim Ziu 11

20 Nik Pal Lleshi 11

21 Modesa Ferdinand Petriti 7

22 Olta Kujtim Selmanaj 3

23 Shpetim Rexhep Maxhalaku 3

24 Mario Hamit Martini 6

25 Donika Jani Lozi 9

26 Hydajete Ymer Mançellari 8

27 Arta Nikoll Nikolli 11

28 Arbana Syrja Ymeraj 4

29 Sanije Shpetim Duka 2

30 Ermira Islam Gradica 4

31 Blerina Refat Xhaferri 2

32 Blerina Bujar Pajenga 2

33 Marie Gjin Nikolli 4

34 Gjeta Tome Toma 1

35 Fatmir Agim Myslymi 6

36 Matilda Artan Mina 1

37 Zyhra Hasan Gjapi 2

38 Ermir Habip Selami 3

39 Emanuela Rrustem Celaj 4

40 Hazis Qamil Meka 2

41 Qemal Seit Zika 3

/a.r