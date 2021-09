Emina Cunmulaj, nënë për herë të tretë, zbulon gjininë dhe emrin e veçantë të bebit

Modelja shqiptare, Emina Cunmulaj dhe multimilioneri iranian, Sam Nazarian, janë bërë prindër për herë të tretë. Pas dy vajzash, çifti janë bekuar me një djalë, të cilin e kanë pagëzuar me emrin Shá Yosef. Lajmin e bukur e ka dhënë vetë Emina përmes një foto të publikuar në Instagram, ku shfaqet me ët birin e porsalindur në krahë në spital. Ajo shprehet shumë e emocionuar dhe thotë se zemra e saj tashmë është e mbushur.