Detaje të reja janë zbardhur për vrasjen e shtetasit me iniciale E.R. në Gjilan mbrëmjen e djeshme. Sipas mediave kosovare, ai është ekzekutuar me 7 plumba nga dy armë të ndryshme, duke dhënë indicie se kanë qenë dy autorë.

Nga atentati ka mbetur i plagosur dhe një person me iniciale V.H. Shkak i vrasjes dyshohet se është bërë një borxh që viktima kishte ndaj disa personave të tjerë.

Prokuroria e Gjilanit ka kërkuar caktimin e masës arrest me burg për 5 personat e arrestuar, V.H., E.N., R.I., A.S. dhe B.K.

“Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se më 08 Nëntor 2021, rreth orës 20:40 minuta, në lagjen ‘Arbëria’, në Gjilan, afër shtëpisë së të ndjerit E.R., pas një mosmarrëveshje rreth një borxhi në të holla në mes të pandehurve, të pandehurit me dashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerin E.R., në atë mënyrë që të pajisur me dy lloje të armëve të zjarrit, kanë gjuajtur shtatë (7) herë në drejtim të njërit tjetrit, ku nga shkëmbimi me armë zjarri ka mbetur i vdekur i ndjeri E.R., ndërsa plagë të rënda trupore ka pësuar edhe i pandehuri V.H., i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore në QKUK, në Prishtinë”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë./m.j