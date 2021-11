Rumen Milanov shtoi se në vendngjarje ka inspektuar pjesën ku ndodhi aksidenti me 45 viktima. Sipas tij, zgjerimi i autostradës dhe parmakët që e rrethojnë janë në distancë të mjaftueshme nga korsia e djathtë dhe nuk duhet të shkaktojnë problem për drejtuesit pavarësisht errësirës dhe shenjave të amortizuara.

Milanov tha se pret që ekzaminimet të përfundojnë brenda dy javësh dhe të ketë qartësi për lëvizjen dhe gjendjen e autobusit para aaksidentit.

Sipas Milanov, çështja e shfaqjes së zjarrit të papritur dhe kaq intensiv mbetet pa përgjigje. Sipas tij, nafta nuk duhet të shkaktojë djegie të tilla.

Kryetari i Shoqatës së Ekspertëve, Simeon Ananiev, tha se ishte jashtëzakonisht e rëndësishme të përcaktohet se sa shpejt lëvizte autobusi pak para goditjes. Kjo do t’i përgjigjet gjithashtu pyetjeve në lidhje me shfaqjen e zjarrit më pas.

Ai theksoi se është shumë e rëndësishme të përcaktohet gjendja e autobusit, si dhe se sa i vjetër është. Këto ditë u bë e qartë se autobusi i djegur udhëtonte me dokumentet e një mjeti tjetër. Prandaj nuk janë të qarta për momentin as vjetërsia e autobusit dhe as gjendja teknike e tij.