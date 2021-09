Për JavaNews.al, Pëllumb Pipero*

Lexova me vemendje rezultatet e nje sondazhi te realizuar ne fillim te Korrikut, me objekt skepticizmin ose refuzimin e qytetareve ndaj vaksinimit dhe rezultatet e nje vrojtini statistikor me te njejtin objekt, realizuar ne mes te Shtatorit, dhe botuar nga Eduard Zaloshnja ne JavaNews, dhe menjehere me bene pershtypje jo vetem gjetjet, 38% e te rriturve ne Shqiperi refuzues ndaj vaksines, nderkohe ne mes te Shtatorit vetem 26% e tyre ishin refuzues, çka eshte jo vetem nje diference e madhe, 12%, por dhe shume domethenese!

Ne pak me shume se dy muaj jane 12% me pak shqiptarevrefuzues ndaj vaksines, apo 12% me shume qytetare ne pritje per tu vaksinuar, duke shfrytezuar edhe muajjn Shtator si muaj i hapur per tu vaksinuar cdo qytetar i moshes 18+. Ky pa dyshim eshte nje lajm i mire, ç’ka na jep shprese qe me më shume qytetare te vaksinuar ne do te kemi shume me pak qytetare te infektuar, akoma me pak te semure, shume me pak ose aspak te semure rende, shume me pak ose aspak te shtruar ne qendrat e kujdesit intesiv dhe/ose ne respiracion te drejtuar, dhe shume shume me pak ose fare humbje jete nga Covid 19, vecanerisht tashme nen presionin e variantit Delta te virusit te covid 19, i cili eshte shume here me shume infektues sesa varianti alfa.

Asgje me te sigurt se vaksina nuk kemi sot ne duart e bluzave te bardha per te mbrojtur jeten e qytetareve nga Covid 19. Ende nuk kemi nje medikament te gjithpranuar anticovid! Ende nuk kemi nje protokoll mjekimi te gjithpranuar anticovid. Ne kemi evidenca shume optimiste, kemi udhezues per menaxhimin e covid 19, aplikojme skema mjekimi komplexe dhe me rezultate optimiste ne trajtimin e covid 19, por asnje nga rezultatet tona ne trajtimin e covid nuk mund te barazohet me efektin dhe efikasitetin e vaksinave anti covid dhe rezultatet e vaksinimit.

Rezultatet e studimeve qe na vine nga vende te ndryshme deshmojne efikasitetin e pa diskutueshem te vaksinave dhe vaksinimit ne te kater indikatoret e pritshmerise, infeksiozitet dhe incidenece prevalene me e ulet, te semure me pak, te semure rende e ne reanimacion shume me pak, dhe humbje jete aspak ose shume më pak. Po ju sjell ketu rezultatet nga Kili ku sapo ka kaluar dimri dhe jane perdorur disa lloje vaksinash si Astra Zeneka, Pfizer dhe Sinovac.

Astra Zeneca te semure simptomatike 68,68% me pak, te hospitalizuar 100% me pak, ne ICU 100% me pak, te vdekur 100% me pak;

Pfizer Biontech 87,69% me pak simptomatike, 97,15% me pak te hospitalizuar, 98,29% me pak te shtruar ne ICU ( reanimacion) dhe 100% me pak te vdekur;

Sinovac 58,49% me pak simptomatike, 86,02% me pak te hospitalizuar, 89,68% me pak te shtruar me ICU, 86,38% me pak humbje jete.

Sipas Istituto Superiore di Sanità ne Itali ky eshte efektiviteti i vaksinave deri me 8-Shtator-2021 me variantin Delta si dominues ne qarkullim:

•Ndaj Infektimit = 77%

•Ndaj Hospitalizimit= 93%

•Ndaj shtrimit ne ICU= 96%

•Ndaj Vdekjes: 96%

Vaksinat e perdorura:

Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dhe Johnson & Johnson

(Burimi: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_8-settembre-2021.pdf)

Edhe te dhenat tona indirekte duke ju referuar te shtruareve ne spital te pa vaksinuar, ne raport me te vaksinuarit, deshmojne difrencen e thelle, ne favor te vaksinimit. Rreth 96% e personave te shtruar ne spital jane te pa vaksinuar!

Nuk e di cilat jane arsyet e verteta te uljes te ndjeshme te numurit te qytetareve refuzues, dhe rritjes se numurit te qytetareve qe duan te vaksinohen, as sondazhi dhe as vrojtimi statistikor nuk na e thone kete, por jam i sigurt se komunikimi i perditshem me qytetaret i bluzave te bardha, qendrimi dashamires dhe informues i mediave, ushtrimi i pergjegjesise dhe perkushtimit te institucioneve shendetesore, vecanerisht i Ministrise dhe Ministres se Shendetesise dhe Institutit te Shendetit Publik, por mbi te gjitha mijerat e qytetareve qe vaksinohen cdo dite deshmojne besimin te vaksinat por dhe obligimin e cdo qytetari qe te vaksinohet nje ore e me pare, jo vetem per te mbrojtur veten por per te mbrojtur edhe te tjeret. Mbrojtja e shendetit eshte detyrim i cdo qytetari dhe ne kohe pandemie, si kjo qe po perjetojme, detyre e pare e cdo qytetari.

