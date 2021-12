Ditën e sotme Einxhel ka biseduar me Sarën për babain dhe për lidhjen e saj.

“Unë e kisha në klasë paralel këtë djalin. Nuk e kam dashur veten. Ka qenë periudha e pushimeve të Vitit të Ri dhe nuk i kam folur babit me gojë. As babit dhe as atij djalit, nuk ja hapja telefonin, as nuk doja ta takoja.

Ai i shkreti u mërzit, hyri në depresion. Shoqet e mia më thonin pse nuk i flet por mua më vriste ndërgjegja se kisha zhgënjyer babin”,-tha ajo.

/a.r