Deputeti demokrat Edmond Spaho e nisi fjalën e tij me një apel për vaksinimin e qytetarëve kundër COVID. Spaho deklaroi se duhet të besojmë te vaksina dhe jo te ata që shohin një armik prapa çdo ferre.

“Drejtohuni në qendrat e vaksinimit. Nëse nuk vaksinohemi do humbin jetë njerëzish. Vdekshmëria po zbret në mosha të reja. Nuk jemi popull që nuk jemi mësuar me vaksinimin. Në sajë të vaksinimit kemi shpëtuar nga sëmundje të tjera vdekjeprurëse. Besojini vaksinës dhe shkencës dhe jo atyre që prapa çdo ferre shohin një armik”, deklaroi Spaho.

Ai ironizoi kabinetin qeveritar të kryeministrit Edi Rama, duke thënë se është qeveria që ka marrë më shumë borxhe se të gjithë të tjerat para saj.

“Faktet, vitet, përvoja e kësaj qeverie ka treguar që mbështet vetëm më borxh për të financuar ekonominë. E përmendi dhe zoti Leskaj. Është qeveria që ka marrë borxh më shumë se të gjitha qeveritë e tjera bashkë. Të jeni të sigurt që prapë vitin tjetër do ketë ndonjë projekt dhe sikurse e përmendën dhe kolegë të tjerë ky është një rrezik afatgjatë.

Nuk është për sot. Janë brezat që do ta paguajnë dhe do ta paguajnë me kosto të lartë. Edhe sikur të merret borxh sot në ekonomi, duhet parë pse merret ky borxh. Këta marrin borxh për të shlyer borxh. Llogaritë kur janë marrë borxhet e përparme nuk dalin sot në pazarin financiar”, deklaroi Spaho.

