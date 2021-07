“Duke vlerësuar se lufta kundër krimit dhe përmirësimi i rendit dhe sigurisë publike në Shqipëri, janë dhe mbeten prioritetet strategjike për Qeverinë e Shqipërisë, se armët e zjarrit dhe municionet luftarake pa leje në duart e qytetarëve, vijojnë të jenë burim i rrezikut serioz për jetën e qytetarëve, për rendin dhe sigurinë publike, edhe si një pengesë serioze për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit, Policia e Shtetit në vazhdimësi i ka kushtuar vëmendje të veçantë parandalimit të veprave penale të armëmbajtjes pa leje, por edhe të veprave të tjera penale që kanë të bëjnë me trafikimin e armëve, të municioneve”, raporton Policia e Shtetit në një nga strategjitë më të fundit .

Por synimi i strategjisë përcakton se brenda vitit 2023 duhet garantuar miratimi i legjislacionit për kontrollin e armëve që duhet të jetë i harmonizuar me kuadrin rregullator të BE-së, dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare përkatëse dhe i standardizuar me të gjithë rajonin. Ndaj ligji për përdorimin e armëve është një nga ligjet më të ndryshuara.

Këshilli i Ministrave ka publikuar gjatë të premtes VKM mbi rregullat e reja që do të hyjnë në fuqi fill mbas publikimit në fletoren zyrtare.

Aty thuhet se për t’u pajisur me licensë për veprimtaritë e lejuara me armë, qoftë ai person fizik, tregtar i pajisur me NUIS dhe personi juridik me NUIS për secilën nga licensat e përcaktuara nga ligji, subjektet dorëzojnë dokumentat on line në portalin unik qeveritar e – Albania. Bëhet fjalë për kërkesat për licensë për transport armësh të llojit të shkurtër gjysëm automatike(B1), armë e gjatë gjysëm automatike (b4), armët e kateforisë C, me viaskë, sinjalizim drite, armë pneumatike, armët e zjarrit antike dhe armët e ftohta prodhim fabrike dhe artizanale.

Për këto armë subjektet e licensuara për transportin e tyre dhe pjesëve të tyre, por edhe subjektet që merren me poligon civil qitjeje dhe të licensuarit për aftësim teorik dhe praktik, sipas VKM së ndryshuar kanë të drejtë të depozitojnë dokumenta online.

Dokumentat në E-Albania

Subjektet që dorëzojnë kërkesën për licensën përkatëse depozitojnë gjithashtu me ndryshimet ligjore vetdeklarimin për gjendjen gjyqësie të administratorit, dhe çdo vërtetim që konfirmon mungesë hetimesh dhe vendim fajësie. Së bashku me to pasaporta, kontratat e punës e drejtuesit teknik, certifikata mjekësore për veprimtarinë e lejuar me armët për pronarët përfitues bazuar në udhëzimin në fuqi, si dhe dhe përmbajtjen e raportit mjekësor të lëshuar brenda 6 muajve të fundit në të cilin provohet se personi dhe subjekti janë të aftë mendërisht dhe fizikisht.

Vendimi i Këshillit të Ministrave më i fundit shton se “dëshmia e aftësimit teorik dhe praktik për përdorimin e armës, si dhe trajnimet specifike të punonjësit dërgohen edhe fizikisht nëpërmjet postës së porositur në komisariatin e policisë, ku ka vendin e ushtrimit të aktivitetit ose selinë qendrore subjekti, i cili kërkon të pajiset me licencë për veprimtaritë e lejuara me armët, brenda 5 (pesë) ditëve punë nga paraqitja në formë elektronike e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, sipas përcaktimeve të mësipërme”.

Në VKM përcaktohet si rast përjashtimor pamundësia e subjektit për t’ju drejtuar E- ALBANIA që në këtë rast kur është e pamundur t’i drejtohesh portalit, atëherë mund t’i drejtohesh drejtpërdrejtë komisariatit përkatës në zonën ku subjekti ushtron veprimtarinë. Ndërkohë që për procedurën e mëtejshme struktura përgjegjëse ngarkohet me verifikimin dhe dokumentacionit për kërkesat për licensë. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë detyrohet të rregjistrojë licensat dhe autorizimet së bashku me vendimin e miratimit apo refuzimin për licensim, një procedurë që duhet të fiksohet në Regjistrin Kombëtar të Licensave.