Pas deklaratave të kryetarit të PD-së, Lulzim Basha se Rama kërkon që të përfshihet në debatin brenda demokratëve, ka reaguar ky i fundit.

Nga foltorja e Kuvendit, Rama theksoi se ajo që po ndodh brenda PD-së e bën realisht që të ndihet keq.

Rama: E para një herë që të jemi të qartë, ajo që ndodh me ju, mua jo vetëm nuk më argëton por më bën të ndihem keq, se është fundi, është fundi i etikës, i një partie e cila gjithsesi ka bërë ëka bërë po deri këtu nuk kishte shkuar. është shumë e shëmtuar, foltoren këtu nuk e solla unë, nuk e ke dëgjuar dhe nuk e kam dëgjuar … pse më ndërhyn, pse qesh. Se e qeshura ka filluar të të dalë me shumë vështirësi këto kohë

Basha qesh

Patjetër të kam pikë referimi gjithmonë,

Basha: E di, gjithmonë

Rama: Se sa më mirë të jetë opozita aq më shumë do angazhohet shumica, e mora fjalën prapë për të vënë disa pika. Foltoren e sjell ti, se vjen këtu i fundit, gjë që e dimë se zgjohesh vonë, dhe fillon me fjalët më të ulëta që mund të nxjerrë njeriu, në sy të dynjasë. Mos imito, hiq dorë nga ai që këtu e quajte ustai, i joti jo i imi, se sa më shumë e imiton aq më pak mund të kthesh në realitet ato që shikon në ëndërr. Ai thoshtë studentët e mjekësisë, ti e bërë të psikologjisë, ti vure diagnozë sot, janë gjëra rtë ulëta. Bëre të njëjtën gjë si ai, po ai ishte autori, i ka dalë rrënja e të vërtetës në lidhje me djalin tim. Dhe më tregon ti mua prindin dhe këta të tjerët duartokasin, e kupton sa poshtë je,.. gdhihet dita dhe prapë në humbje në humbje, duke iu referuar ustait tënd, duke folur si ai. është turp. Ti je deluzhinoal, si ustai jot, ca do tw thotw njw individ, qw bie nw ndesh me realitetin.

