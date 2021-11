Jeff Bezos është themeluesi dhe CEO i Amazon, një prej kompanive më të njohura në botë. Biznesmeni 57-vjeçar tani i bën pyetje origjinale kujtdo që interviston për ta punësuar në kompaninë e tij.

Çfarë zbuloi një ish-ekzekutiv

Intervista që ajo kaloi në 2002 për të gjetur një punë në Amazon u përshkrua në CNBC nga Ann Hyatt, një ish-ekzekutive e gjigantit të tregtisë elektronike, e cila tani po bën hapat e saj në Silicon Valley.

Pasi kaloi fazën paraprake të paraqitjes së CV-së së saj te menaxheri i HR, Hyatt u thirr për një intervistë të dytë, më të detajuar. Ajo që ajo nuk e dinte ishte se njeriu me të cilin do të përballej do të ishte vetë themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, i cili shpjegoi se kishte vetëm dy pyetje për të.

E para ishte padyshim e papritur: “Sa dritare ka Seattle”

“Unë do të bëj llogaritë,” tha ai ndërsa qëndronte përpara një dërrase të zezë. “Unë dua që ju të vlerësoni sa dritare ka Seattle.”

“Në fillim isha i frikësuar dhe i ngrirë,” pranoi Hyatt. “Por u qetësova shpejt dhe kuptova se ai thjesht donte të shihte nëse mund të mendoja në një mënyrë të strukturuar dhe të ‘thjeja’ një problem kompleks në copa më të vogla”.

Kështu ai u përgjigj se do të fillonte me numrin e njerëzve në Seattle dhe më pas do të llogariste se të gjithë do të kishin një shtëpi, një mjet transporti dhe do të shkonin në një shkollë ose vend pune, të gjitha do të kishin dritare. Prandaj, vlerësimi do të bazohej në mesataren e sa më sipër.

Pyetja e dytë ishte më e thjeshtë: “Cilat janë qëllimet tuaja profesionale?”. Edhe kjo është një pyetje që çdo kandidat për një pozicion të ri duhet të jetë i gatshëm t’i përgjigjet.

Ajo i tha atij se Amazon kishte provuar të ishte plot me njerëz ambiciozë dhe pasionantë dhe se donte të bëhej si ata dhe të mësonte atë që dinin. Më në fund ai ia doli.

/b.h