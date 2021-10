“Në këto momente kam vendosur të mos kërkoj një mandat tjetër dhe t’ju ofroj dorëheqjen time për t’u përkushtuar më shumë familjes dhe fëmijëve që tani janë në një moshë delikate, të cilëve ju kam munguar pafund këto katër vite”.

Kështu shkruan Ardi Veliu në letrën që i ka dërguar kryeministrit Edi Rama dhe ku ka paraqitur dorëheqjen e tij.

Kjo dorëheqje është konfirmuar nga kryeministri Rama i cili në një postim në rrjetet sociale i ka shprehur konsideratën më të lartë për ndershmërinë dhe profesionalizimin e Veliut. Ai e ka falenderuar atë për kontributin në krye të Policisë së Shtetit ndërkohë që thotë se është i bindur që ka akoma shumë për t’i dhënë shtetit, por në detyra të tjera.

“Me konsideratën më të lartë për ndershmërinë, profesionalizmin dhe përkushtimin e posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, dhe me bindjen se ai ka akoma shumë për t’i dhënë shtetit në detyra të tjera, e falenderoj nga zemra për kontributin e vyer”, shkruan Rama.

Në kërkesën e dorëheqjes, Ardi Veliu thotë se e ka pasur nder dhe privilegj drejtimin e Policisë së Shtetit për katër vitet e fundit. Kjo periudhë e ka gjetur shpesh larg fëmijëve dhe familjes. Por njësoj si Rama dhe ai shprehet i gatshëm për të punuar sërish së bashku në të ardhmen në shërbim të vendit dhe të njerëzve.

“Jam përpjekur të jap më të mirën time dhe të forcave tona policore duke menaxhuar situata komplekse nga lufta kundër trafiqeve e drogës, krimit të organizuar e atij të rrugës, flukset e emigrantëve apo dhe tubimet shpeshherë të dhunshme.

Por në këto momente kam vendosur të mos kërkoj një mandat tjetër dhe t’ju ofroj dorëheqjen time për t’u përkushtuar më shumë familjes dhe fëmijëve që tani janë në një moshë delikate, të cilëve ju kam munguar pafund këto katër vite.

Kjo ka qenë padyshim përvoja më e vyer e jetës sime dhe ju falenderoj për besimin, mbështetjen dhe kurajon e vazhdueshme, pa të cilat nuk do të kishim arritur të menaxhonim me sukses kaq shumë sfida. Mezi pres të punojmë sërish së bashku në të ardhmen në shërbim të vendit tonë e njerëzve tanë. Me mirënjohjen më të thellë konsideratat më të larta”, shkruan Veliu në kërkesën e tij të dorëheqjes.

Ardi Veliu u emërua në krye të Policisë së Shtetit në Shkurt të vitit 2018, 1 muaj pas largimit të Haki Çakos, me propozim te ministrit të Brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafaj.

Me shkarkimin nga detyra, Ardi Veliu nuk do të jetë më as pjesë e policisë. Sipas ligjit për policinë, pas përfundimit të afatit të qëndrimit në detyre, drejtori i policisë nuk rikthehet më në strukturat e policisë, por mund të kryejë funksione të tjera këshillimore ose pedagogjike.

I njëjti ligj përcakton se drejtori i ri i policisë duhet të ketë gradën “Drejtues i lartë” ose “Drejtues i parë” apo të ketë të paktën 15 vjet përvojë në polici, nga të cilat të paktën 10 vjet në pozita të larta drejtuese në strukturat e Policisë.

Ai qëndron në detyrë për një periudhë prej 5 vjetësh me të drejtë riemërimi edhe për një mandat tjetër.

