Donaldi duket se e ka ‘harruar’ tashmë përfundimisht Borën.

Pas spektaklit të së premtes, ku u diskutua puthja dhe e kaluara me Borën, Donaldi i ka dalë në mbrojtje partneres së tij të re dhe e ka mbështetur.

Donaldi tha mbrëmjen e sotme se do të lërë gjithçka mbrapa duke treguar se do të vijojë historinë e dashurisë me këngëtaren.

‘Nuk kanë qenë të lehta ka qenë presion shumë i madh, nuk e prisja dhe e dija që e gjithë kjo situatë do të ishte në disfavor, thjesht nuk e ndalova veten time. Kur diçka dua ta bëj nuk doja ta gënjeja veten time as për këtë lojën këtu brenda dhe për asgjë tjetër.

Më erdhi shumë keq për Triksën, një mesazh një letër mund të ishte bukur për publikun por kur ishim jashtë mesazhet dhe letrat nuk kanë funksionuar. Më ka ardhur shumë keq për Triksën, se mu duk sikur kjo ishte kap me mua në krevat kur unë isha i martuar. Tani dua thjesht të iki asgjë më tepër”, tha Donaldi.

Ndërsa Beatrix tha se ndihet shumë e lumtur që është krah tij dhe do vazhdojë ta shijojë këtë eksperiencë.

‘Më kanë bërë të ndihem mirë kur më kanë parë të mërzitur sepse e kam përjetuar edhe unë situatën time dhe si është përcjellë Donaldi tek publiku. Ne nuk i kemi në dorë mendimet e të gjithëve, por të shijojmë këtë eksperiencë dhe jam shumë e lumtur që ndjej shumë ngrohtësi kur jam afër tij.’- tha Trixa.