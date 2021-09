Ku do të shkojë Merkel pasi të dorëzojë detyrën dhe nuk do të jetë kancelare? Prej muajsh në media spekulohej se ajo do të transferohej në Hamburg. Por kjo nuk do të ndodhë, pasi Merkel ka plane të tjera.

Kancelarja gjermane hodhi poshtë spekulimet për transferimin në Hamburg. “Unë nuk do të shkoj në Hamburg, siç thuhet ndonjëherë ,” tha kancelarja në largim nga Rügen, një ishull në Gjermaninë verilindore gjatë turneut të lamtumirës në zonën e saj elektorale.

Disa media të Hamburgut kanë raportuar se Merkel synon të transferohet në qytetin e saj të lindjes më konkretisht, rrethi i shtrenjtë i Blankenese, pas përfundimit të mandatit të saj 16 -vjeçar.

Kancelarja njoftoi sot se do të qëndronte në Berlin dhe në zonën Uckermark të shtetit përreth Brandenburg. “Zona ime e mëparshme elektorale nuk është larg nga atje përmes autostradës së bukur A20, ” tha Merkel.

Familja Merkel u zhvendos nga Republika Federale në Republikën Demokratike Gjermane në qytetin e vogël Templin në rajonin Uckermark. “Krahasuar me zonën time zgjedhore, Uckermark nuk është aq i ndryshëm. Atij i mungon vetëm Deti Baltik, ” tha Merkel.