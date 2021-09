Ne takimin e zhvilluar ne Durres Berisha u bëri thirrje delegatëve të Kuvendit Kombëtar që të mbledhin firmat për thirrjen e këtij kongresi.

Sipas tij, qëllimi i Foltores nuk është dinjiteti i tij, por sovraniteti dhe forcimi i partisë, e cila është marrë peng.

Të pranishmit ishin sërish të interesuar për të mësuar nëse Sali Berisha do marrë drejtimin e partisë.

Ajo që ra në sy ishte se aktivistja Evi Kokalari, e cila ishte sërish në podium, tha “se PD e ka kryetarin e saj. Ai është Sali Berisha,” tha ajo, duke bërë që salla të shpërthejë në thirrje.

Kujtojmë se mediat sociale, por edhe të tjerat, kanë hedhur idene se se Kokalari mund të bëhet kryetare e PD.

Por me sa duket Berisha ka vendosur ta sfidoje vete direkt Lulzim Bashen, per postin e kryetarit, ndersa ka deklaruar se Kuvendi Kombetar pasi te heqe Bashen do te merret me “padronin” e tij, Rama./m.j