Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se vendi i tij së shpejti do të vërë në dispozicion të njerëzimit vaksinën e saj ‘Turkovac’ të prodhuar në vend kundër virusit COVID-19. Anadolu Agency shkruan se Erdogan është shprehur mjaft i lidhur nga nacionalizmi i vazhdueshëm i vaksinave, në një kohë kur dhjetëra miliona njerëz janë të shtrënguar nga virusi, duke e cilësuar këtë gjë një turp për njerëzimin.

Në adresimin e tij në seancën e 76-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB), presidenti Erdoğan komentoi edhe krizën siriane, teksa theksoi se komuniteti ndërkombëtar nuk mund të lejojë që kriza siriane të vazhdojë edhe për 10 vite të tjera. Ai shtoi se është i papranueshëm diskriminimi midis grupeve terroriste në Siri dhe refuzoi përdorimin e tyre si nënkontraktues.

“Nacionalizmi i vazhdueshëm i vaksinave, në një kohë kur dhjetëra miliona njerëz janë të shtrënguar nga virusi, është turp për njerëzimin. Së shpejti do të vëmë në dispozicion të njerëzimit vaksinën e saj ‘Turkovac’ të prodhuar në vend kundër virusit COVID-19. Turqia nuk ka as mënyra dhe as durim për t’u ndeshur me valët e reja të imigracionit. Turqia ruajti dinjitetin e njerëzimit në krizën e Sirisë,”, tha presidenti Erdoğan.

g.kosovari