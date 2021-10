Njëri ka emrat e përmendur, ishte ai i ish-trajneri të Shqipërisë, Gani De Biasi, i cili për Indeksonline ka thënë se nuk ka kontaktuar me drejtuesit e FFK, por nuk do ta përsjashtonte si mundësi.

“Mbas një muaji më skadon kontrata me Azerbejxhanin, por nuk kam folur me FFK-në. Jam i hapur dhe do të ishte knaqësi ta merrja drejtimin e Kosovës”, tha De Biasi.

Ai poashtu foli edhe për zviceranin Challendes.

“Më vjen keq për Challendes sepse e njoh, por kështu është puna e trajnerit”, shtoi italiani.

De Biasi në vitin 2016 arriti që me kombëtaren shqiptare të kualifikohen në kampionatin evropian./m.j